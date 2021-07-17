إخماد حريق في مطار المثنى

2021/07/17 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مطار المثنى وسط بغداد قبل حدوث “كارثة” ووصول ألسنة النيران إلى حاوية للذخائر والصواريخ.

وقالت المديرية في بيان، بإجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرقها من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاوية للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى، وأضافت أن فرقها بذلت جهودا كبيرة في مواجهة الخطر، وابعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية .

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