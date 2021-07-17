السليمانية الآن.. كاميرا ’ناس’ في السوق الكبير.. رصد استعدادات عيد الأضحى

2021/07/17 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأ المواطنون، في محافظة السليمانية، استعداداتهم لاستقبال عيد الأضحى، وذلك من خلال تحضير مستلزمات العيد، عبر جولات التسوق.

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