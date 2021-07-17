2021/07/17 | 18:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة RT الروسية، بمقتل شخصين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفقدان 3 آخرين، جراء سيول اجتاحت
محافظة كرمان جنوب إيران.
من جهتها، لفتت وكالة "تسنيم"
الإيرانية، إلى أن الأحوال الجوية
السيئة أدت إلى انقطاع التيار
الكهربائي في ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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