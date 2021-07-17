2021/07/17 | 18:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة RT الروسية، بمقتل شخصين

وفقدان 3 آخرين، جراء سيول اجتاحت

محافظة كرمان جنوب إيران.

من جهتها، لفتت وكالة "تسنيم"

الإيرانية، إلى أن الأحوال الجوية

السيئة أدت إلى انقطاع التيار

الكهربائي في ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).