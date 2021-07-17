الموقف الوبائي: أكثر من 8000 إصابة خلال 24 ساعة

2021/07/17 | 18:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 1.48 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 17 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 8149 إصابة، و38 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 7920 حالة إلى الشفاء بمعدل 90.9%.

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