الاتصالات: تجهيز المدارس بخدمة الإنترنت مجانا

2021/07/17 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز جميع المدارس بخدمة الكابل الضوئي.

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