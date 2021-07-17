القبض على إرهابيين اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في قاطع شمالِ بغداد

2021/07/17 | 19:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني ، عن القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في قاطع شمالِ بغداد”.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “شرعت مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، احدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، والاخر يعمل في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته.

حيث جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما.

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