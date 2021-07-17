وفاة اعلامي شاب متأثرا بمضاعفات كورونا

2021/07/17 | 19:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت الاوساط الصحفية والاعلامية ، الاعلامي الشاب علي مطيـر رئيس قسم المراسليـن في قناة الاتجاه الفضائيـة ، الذي وافاه الاجل اليوم السبت، اثر مضاعفات صحيـة لاصابته بفيروس كورونا./انتهى5

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