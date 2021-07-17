2021/07/17 | 19:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر صحفي، السبت، بوفاة مراسل احدى القنوات الفضائية المحلية، متأثر باصابته بفيروس كورونا المستجد.وذكر المصدر، ان مراسل قناة الاتجاه الفضائية “علي مطير” توفي اثر تدهور حالته الصحية بمضاعفات كورونا، مؤكدا ان الراحل اشتد عليه المرض اثر اصابته بشضية استقرت في رئته ابان تغطيته الاعلامية لمعارك التحرير ضد داعش.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يفجع الوسط الاعلامي..



وفاة مراسل قناة فضائية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يفجع الوسط الاعلامي.. وفاة مراسل قناة فضائية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يفجع الوسط الاعلامي.. وفاة مراسل قناة فضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).