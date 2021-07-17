الاقتصاد النيابية تطرح خياراً من شأنه القضاء على 50 % من البطالة

2021/07/17 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تحقيق نهضة في القطاع الصناعي من الممكن أن يمهد للقضاء على 50 % من البطالة، فيما أكدت وجود مخططات لإنشاء مدن صناعية كبيرة.وقال عضو اللجنة النائب فلاح الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الصناعة العراقية جيدة وممتازة ومن الممكن النهوض بها بشكل أفضل مما هو موجود عليه الآن، وذلك عن طريق المبادرة الصناعية، مثلما كانت هناك مبادرة زراعية حكومية يجب أن تكون هناك مبادرة صناعية لدعم القطاع الصناعي"، لافتاً الى أن "نهضة القطاع الصناعي من الممكن أن تقضي على 50 % من البطالة الموجودة حاليا".وأشار إلى أن "الصناعة في العراق لها تأثير إيجابي على المجتمع، وهناك مخططات لانشاء مدن صناعية كبيرة وبالإمكان تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة فيها"، مبيناً أن "الصناعة تحتاج الى مراجعة شاملة وكبيرة لغرض النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم".ونهاية العام الماضي، كشفت وزارة الصناعة عن تقديم خطة إلى رئيس الوزراء للنهوض بالصناعة الوطنية.وأوضح المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة تتضمن عملية توأمة ما بين القطاعات، العام والخاص والمختلط التي يجب أن تعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة الوطنية".وأوضح أن "الوزارة تمتلك 29 تشكيلا عاما وأربع هيئات، وهذه التشكيلات الـ 29 تمتلك 285 مصنعا، المتوقف منها هو 83 مصنعا وهذه المصانع المتوقفة هي التي وضعت لها خطة، كذلك المعامل المنتجة أيضا وضعت لها خطة، وخطتها كانت تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحديث خطوطها ضمن التكنولوجيا الحديثة".

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