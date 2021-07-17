الاقتصاد النيابية تؤكد وجود مخططات لإنشاء مدن صناعية كبيرة

2021/07/17 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تحقيق نهضة في القطاع الصناعي من الممكن أن يمهد للقضاء على 50 % من البطالة، مؤكدة وجود مخططات لإنشاء مدن صناعية كبيرة.وقال […]

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