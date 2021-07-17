الحشد يعزي الأسرة الصحفية بوفاة اثنين من قامات الإعلام العراقي

2021/07/17 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدمت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تعازيها للاسرة الصحفية بوفاة اثنين من قامات الإعلام العراقي .وذكر مدير العلام الحشد مهند العقابي، في بيان ان “الزميل المعلم الفاضل المذيع الرائد( عباس حميد) والزميل المراسل الحربي الطيب( علي مطير)، بفقدان هذين العلمين نتيجة وباء كورونا لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي إلى أسرهم الكريمة وإلى […]

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