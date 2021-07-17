الحشد يعزي الأسرة الصحفية بوفاة اثنين من قامات الإعلام العراقي

2021/07/17 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ قدمت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تعازيها للاسرة الصحفية بوفاة اثنين من قامات الإعلام العراقي .
وذكر مدير العلام الحشد مهند العقابي، في بيان ان “الزميل المعلم الفاضل المذيع الرائد( عباس حميد) والزميل المراسل الحربي الطيب( علي مطير)، بفقدان هذين العلمين نتيجة وباء كورونا لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي إلى أسرهم الكريمة وإلى […]
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وذكر مدير العلام الحشد مهند العقابي، في بيان ان “الزميل المعلم الفاضل المذيع الرائد( عباس حميد) والزميل المراسل الحربي الطيب( علي مطير)، بفقدان هذين العلمين نتيجة وباء كورونا لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي إلى أسرهم الكريمة وإلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعزي الأسرة الصحفية بوفاة اثنين من قامات الإعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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