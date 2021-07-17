القوة الجوية يفاوض محترف النجف

2021/07/17 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية قنوات اتصال مع مدافع النجف، المحترف الغاني ويلسون اكاكبو، لضمه للفريق بمنافسات الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح ل: “القوة الجوية بدأ مفاوضاته مع ويلسون من أجل الحصول على خدماته وحسم الصفقة بوقت مبكر، لاسيما وأن عقده ينتهي مع النجف بنهاية الموسم الحالي”.

وبين أن ويلسون أبدى موافقة أولية، على أن تكون المفاوضات الرسمية بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري، لافتا إلى أن القوة الجوية بدأ تحضير محترفيه، لأنه مقبل على المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن الموسم المميز والأداء الرائع للاعب الغاني وضعه تحت الأنظار وهناك أكثر من فريق أبدى رغبة في ضمه، لكن القوة الجوية هو المبادر الأول لأنه يسعى لترميم صفوفه تحضيرا للبطولة الآسيوية.

يشار إلى أن ويلسون لعب الموسم الأول له في الدوري العراقي هذا الموسم مع النجف.

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