قصيدٌ إلى اللُّمِّيْمَة.. المرأة والبحر - حكمت الحاج

2021/07/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج قصيدٌ إلى اللُّمِّيْمَة، المرأة والبحر (توفيت في 15 تموز 2007) عبر أيام شبابي الكاذبة كلها لوحتُ لها بأشعاري وأفكاري وما أسميتها اسما، سوى اللُّمِّيْمَة وحاشاها من ذلك الوطنِ هي المرأة سوى البحر سوى نساء العالمين مرج البحرين يلتقيان في أرض السواد رغم أنف الزمنِ واليومَ تعالوا انظروا (أبلى الهوى أسفاً يوم النوى بد ......





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