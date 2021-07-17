الوقت من ذهب - سعود سالم

2021/07/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم مكافحة الضجر، صناعة أمريكية مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة الترهل وزيادة الوزن والأرق والقلق وغيرها من "الآفات" التي يعاني منها المجتمع الأمريكي والرأسمالي عامة.



هذه الصناعة قائمة كما سبق القول على إحتلال "الزمن" وتصنيع وحداته وتكريرها ثم تعليبها وتصديرها في صور مختلفة.



"Time Is Money" كما تقول إحدى آيات الكتاب المقدس الرأسمالي، تمثل هذه الفكرة العبقرية في إحتلال الوقت، بعد الإستحواذ على كل القارات ال ......





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