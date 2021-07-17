المتغيرات الدولية والمحلية بعد حرب ألأحد عشر يوما - جاسم ألصفار

2021/07/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار المتغيرات الدولية والمحلية بعد "حرب الأحد عشر يوما"د.



جاسم الصفار06-06-2021الفترة التي مرت على إعلان الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تسمح اليوم، على قصرها، لوضع تصور أولي عن نتائج "حرب الأحد عشر يومًا" وافاق الهدنة التي أعقبتها.



وقد يكون من المفيد، قبل ذلك، القاء نظرة خاطفة على ما حدث في المنطقة والكشف عن التغييرات العميقة التي حصلت بالفعل في العالم ككل.للتذكير، في مطلع شه ......





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