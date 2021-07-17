محذراً من تكرار

2021/07/17 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رأى القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، السبت، أن إعادة عوائل مخيمات الهول إلى العراق سيعيد تجرة الأسر المتطرفة في ديالى.وقال القيادي في التحالف، عدي الخدران، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لدينا قلقا بالغا منذ عدة اسابيع حيال خطوات الحكومة في اعادة عوائل مخيم الهول الى بعض المخيمات العراقية سواء في الموصل او غيرها، تحت ذرائع متعددة".وأضاف الخدران، أن "ديالى على سبيل المثال كان لها تجربة بعد 2006 في اعادة الاسر التي تورط ابناؤها في سنوات الدم من باب المصالحة الوطنية، لكن بعد فترة تبين بان الجزء الاغلب من تلك الاسر كانت بمثابة خلايا نائمة تؤيد المتطرفين وتقدم لهم الاسناد، لانها تؤمن بفكر متطرف لايمكن علاجه بسهولة".

ولفت إلى، أن "احداث حزيران 2014 كشفت عن الوجه الاخر لتلك الاسر، وادت إلى فقدان آلاف الضحايا في عمليات التحرير".وتابع القيادي في الفتح، أن "المحافظات المحررة ليست في وضع يمكنها من تحمل نتائج خطأ اخر يتكرر لتكون الاحداث المقبلة اكثر مأساوية"، مؤكدا أن "الفكر المتطرف راسخ في عقول تلك الاسر التي تعيش منذ سنوات في مخيم الهول وعودتها فيها مخاطر امنية كبيرة، سندفع ثمنها في نهاية المطاف".

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