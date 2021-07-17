الحشد يعلن نتائج عملية

أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم السبت، نتائج العملية الأمنية "أسد الصحراء" التي نفذت في عمق صحراء المحافظة، مؤكدة أنها حققت نتائج مهمة.
وقال قائد العمليات، قاسم مصلح، بحسب موقع الحشد، إن "قيادة عمليات الأنبار ممثلة بألوية القاطع ( 13ـ17ـ18ـ19) والمديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد الشعبي تمكنت من تحقيق نتائج مهمة وكبيرة خلال عملية أسد الصحراء التي انطلقت يوم 15 تموز الحالي واستمرت ليومين".
وأضاف مصلح، أن "العملية اسفرت عن تأمين طريق القائم – عكاشات وكذلك تأمين الجهة الغربية لناحية كبيسة ومناطق الاودية والتلال التي تقع شرق طريق القائم عكاشات واستنزاف موارد العدو التي كان يحضر لها منذ ستة اشهر وقطع طرق إمداد العدو باتجاه المناطق الامنة"، مشيرا الى "تدمير تسع مضافات للعدو والسيطرة على عجلتين للعدو".
وتابع، أن "العملية نتج عنها أيضا تفجير عجلة مفخخة نوع بيك اب وقتل عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن السيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخائرها والاستحواذ على اجهزة طبية ومواد دعم لوجستي مختلفة"، مبينا أنه "تمت السيطرة على (13) عبوة مع الصواعق والموبايلات".
وأشار مصلح إلى "تمشيط مناطق تقدر بـ40 الف كم مربع وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش المناطق الرخوة امنيا"، مؤكدا " تدمير معسكر متكامل للعدو".
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