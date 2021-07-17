الحشد يعلن نتائج عملية

2021/07/17 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم السبت، نتائج العملية الأمنية "أسد الصحراء" التي نفذت في عمق صحراء المحافظة، مؤكدة أنها حققت نتائج مهمة.

وقال قائد العمليات، قاسم مصلح، بحسب موقع الحشد، إن "قيادة عمليات الأنبار ممثلة بألوية القاطع ( 13ـ17ـ18ـ19) والمديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد الشعبي تمكنت من تحقيق نتائج مهمة وكبيرة خلال عملية أسد الصحراء التي انطلقت يوم 15 تموز الحالي واستمرت ليومين".

وأضاف مصلح، أن "العملية اسفرت عن تأمين طريق القائم – عكاشات وكذلك تأمين الجهة الغربية لناحية كبيسة ومناطق الاودية والتلال التي تقع شرق طريق القائم عكاشات واستنزاف موارد العدو التي كان يحضر لها منذ ستة اشهر وقطع طرق إمداد العدو باتجاه المناطق الامنة"، مشيرا الى "تدمير تسع مضافات للعدو والسيطرة على عجلتين للعدو".

وتابع، أن "العملية نتج عنها أيضا تفجير عجلة مفخخة نوع بيك اب وقتل عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن السيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخائرها والاستحواذ على اجهزة طبية ومواد دعم لوجستي مختلفة"، مبينا أنه "تمت السيطرة على (13) عبوة مع الصواعق والموبايلات".

وأشار مصلح إلى "تمشيط مناطق تقدر بـ40 الف كم مربع وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش المناطق الرخوة امنيا"، مؤكدا " تدمير معسكر متكامل للعدو".

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