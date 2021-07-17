2021/07/17 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تغلبه على أمانة بغداد..الشرطة يتوج بلقب كأس دوري الشباب الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تغلبه على أمانة بغداد.. الشرطة يتوج بلقب كأس دوري الشباب الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تغلبه على أمانة بغداد.. الشرطة يتوج بلقب كأس دوري الشباب الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).