اسعار صرف الدولار لمساء اليوم في البورصة المركزية

2021/07/17 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية، مساء السبت، في بغداد على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال مراسلNRT عربية، (17 تموز 2021)، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار الدولار صباح اليوم 148100 مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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