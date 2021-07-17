سياسي عراقي يكشف عن حراك داخلي (سري) وآخر دولي لتأجيل الانتخابات

2021/07/17 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي والنائب السابق، عزت الشابندر، السبت، وجود اطراف سياسية تفعل المستحيل "سرا" لتأجيل الانتخابات المبكرة، فيما تعمل دولتين على تدويل أن العراق بيئة غير آمنة لاجرائها.

وقال الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (17 تموز 2021): "أنا مع الموقف المعلن للمرجعية الدينية الذي تبنته الحكومة حينها .



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اطراف سياسية تستعد وتعمل علانية لخوض الانتخابات في موعدها المبكر 10/10 واُخرى تتظاهر بذلك، لكنها تفعل المستحيل سرا لتأجيلها".

وأضاف: "الانكليز والهولنديون يعملون لتدويل أن العراق بيئة غير آمنة لاجرائها".

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