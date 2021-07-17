(واخ): تنشر اسماء الوفد الحكومي المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة لواشنطن

2021/07/17 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، أسماء الوفد الحكومي الذي سيرافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته المقررة الى العاصمة واشنطن ، بدءا من تأريخ 21 تموز ولغايـة 23 منه ، عدا ايام السفر .

ويضم الوفد الحكومي ،بحسب الامر الديواني ، 25 مسؤولا حكوميـا .

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