مصرع طفلة واصابة 5 اخرين باطلاق نار في واشنطن

2021/07/17 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لقيت طفلة في السادسة من عمرها مصرعها، وأصيب 5 آخرون، جراء إطلاق نار في منطقة كولومبيا في واشنطن العاصمة.وقالت الشرطة / حسب وسائل اعلام امريكية/إن الفتاة المصابة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى.وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة رجال وامرأتان، لكن حياتهم ليست في خطر.ولم يتم القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار حتى الآن.وقُتل في الولايات المتحدة العام الماضي أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك في حالات انتحار./انتهى3

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