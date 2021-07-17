"يوم الحساب".. شرقٌ بلا مسيح

2021/07/17 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفرّد الروائي السوري فواز حداد بخاصّية حرصه على "دمشقيته" بشغفٍ متعمّد ودأبٍ واضح.

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