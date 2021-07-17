2021/07/17 | 20:14 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 يوليو 2021 | 08:01 مساءً | عدد القراءات : 15

الحجّاج یتوافدون الى مکة المکرّمة

بدأ الحجّاج بالتوافد الى مكة المكرّمة تمهيداً لانطلاق مناسك الحج التي تقتصر للعام الثاني توالياً على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19 وذلك في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد بسبب استمرار تفشي الوباء.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا في عام 2019.

ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة المكرمة ، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و65 عاما، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة

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