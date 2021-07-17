2021/07/17 | 20:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توج فريق الشرطة، اليوم السبت، بلقب كأس دوري الشباب الممتاز لموسم 2020-2021، بعد فوزه على امانة بغداد (4-3) بركلات الترجيح.وجرت على ملعب التاجي عصر اليوم المباراة الختامية لبطولة الدوري العراقي للشباب لكرة القدم بين فريقي نادي الشرطة ونادي امانة بغداد، انتهت المباراة بفوز فريق الشرطة على فريق امانة بغداد بركلات الترجيح 4-3 ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).