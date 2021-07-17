مساعد وزير الشباب الإيراني ينتقد المواقع المتخصصة بالتعارف وتسهيل إجراءات الزواج المؤقت

2021/07/17 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مساعد وزير الرياضة الإيراني محمد مهدي تندكويان، انتقادات لظاهرة انتشار مواقع الزواج.

ونقلت وكالة انباء ايسنا الإيرانية عن تندكويان قوله ان التطبيق الذي ازاح رئيس البرلمان الستار عنه مؤخرا لم يعط مؤشرات إيجابية حتى الآن، وأدى في كثير من الأحيان إلى الزواج المؤقت، وتدمير حياة الكثيرين، لأن الكثير من المتزوجين يعرّفون أنفسهم في هذه المواقع على أنهم غير متزوجين، داعيا الى مراقبة جميع العلاقات في مواقع الزواج لمنع حدوث مخالفات.

وكانت مؤسسة تبيان قد أطلقت تطبيق للزواج باسم همدم الذي يديره كميل خجسته، وهو ابن شقيق زوجة المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين أكد مسؤول إيراني ان هنالك سبع مئة موقع غير قانوني يعمل في مجال المواعدة وتسهيل إجراءات التعارف والزواج الموقت في البلاد.

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