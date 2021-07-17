البرلمان يوصي باعتقال هذه الفئة

2021/07/17 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بتنفيذ توجيه مجلس القضاء الأعلى بإلقاء القبض على أي شخص يفتح النار في أي مناسبة.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "بعض فئات المجتمع تقوم في كثير من المناسبات من أعراس وحالات الاستشهاد والوفيات بإطلاق النار عشوائياً مما يؤثر على المدنيين ويعرضهم للخطر".

ولفت إلى، أن "الأجهزة الأمنية مدعوة للاستمرار بمتابعة توجيه مجلس القضاء الأعلى بإلقاء القبض على أي شخص يفتح النار في أي مناسبة وإحالته للقضاء ومحاسبته".

وأضاف الزيادي، أن "قرار القضاء وجهد الأجهزة الامنية قللا في الفترة الأخيرة من أعداد الذين يقومون بإطلاق النار".

وشدد على وجوب، أن "يكون السلاح لدى الدولة فقط كون السلاح المنفلت يؤثر على الشارع والمدنيين"، مشدداً على أن "القانون يجب أن يطبق بصورة صحيحة".

وأضاف، أن "تطبيق الأجهزة الأمنية للقانون سيؤدي إلى التخلص من الكثير من الحالات التي تتكرر دائما وتؤدي الى كثير من الوفيات بين فترة واخرى"، مستغرباً بالقول: "حتى إذا لعب الفريق العراقي وفاز، يفتح البعض النار، وهذه تعتبر عدم ثقافة وجهلا وهي مشكلة نعاني منها في كل العراق".

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