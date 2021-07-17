تحديد 6 مؤشرات خطيرة مع تدهور الموقف الوبائي بالعراق والأزمة البرلمانية تطرح البديل للحظر

2021/07/17 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت خلية الأزمة البرلمانية، اليوم السبت، 6 مؤشرات خطيرة مع تدهور الموقف الوبائي في العراق، بينما طرحت حلاً بديلاً عن الحظر.

وقال عضو الخلية، فالح الزيادي، بحسب الإعلام الرسمي، إن "الوضع الصحي خطر جداً والتصاعد في الموقف الوبائي غير مسبوق والعراق حالياً في قمة الموجة الثالثة"، مؤكداً أن "خطورة الوضع تتطلب من الحكومة ووزارة الصحة اتخاذ الإجراءات الوقائية".

وحذر الزيادي، من أن "بقاء الوضع كما هو سيمهد لتداعيات خطيرة"، لافتاً الى أن "العراق يعاني من 6 نقاط مقلقة تتضمن تردي واقعه الصحي واستمرار تداعيات الحوادث وعدم جاهزية المؤسسات الصحية وارتفاعا بأعداد الإصابات بكورونا ومعظمها خطيرة، مع حقيقة أن اغلب المصابين من فئة الشباب ومعظم الحالات في العناية المركزة وهذا مؤشر خطير للغاية".

وحول الخيارات المطروحة لتدارك الموقف، أوضح مقرر لجنة الصحة البرلمانية، أن "ما طرحته وزارة الصحة من الذهاب لخيار الحظر الشامل هو الحل العلمي الأمثل في كل دول العالم، ولكن من خلال وضع البلد الاقتصادي والوضع المعيشي للناس لا يسمح بذلك، والذهاب للحظر الجزئي لن يحل المشكلة أبضا".

وأكد أن "الحل الوحيد أن يكون هناك تعاون واحساس بالمسؤولية وتعاون إعلامي وإجراءات وقائية من خلال التباعد وعدم الاختلاط في الازدحامات والابتعاد عن الاجتماعات والمناسبات وأخذ اللقاحات التي هي الحل الأمثل".

ودعا الزيادي، جميع شرائح المجتمع إلى "أخذ اللقاح لأن ما يورد للعراق آمن ومن مناشئ عالمية ورصينة ومن عدة منافذ".

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