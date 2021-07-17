قيادي في التيار يفسر ظهور ’الرايات الثلاث’ خلف الصدر خلال بيان الانسحاب

2021/07/17 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فسر القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، السبت، أسباب ظهور رايات الفصائل التابعة للتيار خلف زعيم التيار مقتدى الصدر في خطاب الإعلان عن الانسحاب من السباق الانتخابي.

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وقال الأعرجي، في حوار أجراه معه الزميل سيف علي، تابعه "ناس"، (17 تموز 2021): إن "ظهورعلم لواء اليوم الموعود، وجيش المهدي، وسرايا السلام، خلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطابه الأخير، فيه رسائل عديدة؛ منها هي أن جيش المهدي ولواء اليوم الموعود قد يعودان في أي وقت، والمقاومة جاهزة في أي وقت، ولواء اليوم الموعود الذي قاوم الاحتلال وكذلك جيش المهدي موجودان".

وأضاف، "كما يشير ظهور تلك الرايات إلى أن سرايا السلام التي نشرت السلام في سامراء وربوع كثيرة في العراق موجودة".

وتابع الأعرجي، "وإن انسحبنا من العملية السياسة، لكن نحن من أسسنا المقاومة، وجيش المهدي هو الذي أسس المقاومة في العراق، وجميع الفصائل أما مطرودة أو منشقة من هذا الفصيل".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.

الصدر وفي كلمة متلفزة، تابعها "ناس" (15 تموز 2021)، قال "أعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة"، موضحاً ان "الوطن أغلى من كل شيء ولسنا ممن يبحث عن الوطن".

وعبر الصدر عن امنيته للانتخابات "النجاح ووصول كل الصالحين"، محذراً من ان "يكون مصير العراق⁩ كسوريا وافغانستان".

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