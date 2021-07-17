العراق: مافيات تستولي على أراض حكومية.. ومسؤول محلي يكشف التفاصيل

2021/07/17 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائممقام بعقوبة، عبدالله الحيالي، السبت، استعادة اكثر من 500 دونم تابعة للدولة استولت عليها مافيات الاراضي في محافظة ديالى.

وقال الحيالي في تصريح لـNRTاليوم، (17 تموز 2021)، ان "حملة قائممقامية بعقوبة وبالتعاون مع بلدية المدينة منعت توزيع قطع اراض تابعة للدولة من قبل متنفذين".

وأوضح، ان "الحملة افضت خلال هذا العام في الحفاظ على اكثر من 500 دونم من الاستيلاء عليها واعادتها الى بلدية بعقوبة".

وأشار الحيالي، إلى ان "بلدية بعقوبة بصدد توزيع هذه الاراضي وبشكل رسمي على المستحقين من مختلف الشرائح المستفيدة".

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