2021/07/17 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تصدت شرطة البصرة، اليوم السبت، لمحاولة خطف فتاة، فيما القت القبض على المنفذين في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز شرطة النجدة والدوريات/ قاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تتصدى لمحاولة خطف فتاة وتلقي القبض على المنفذين المركز الخبري الوطني.

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