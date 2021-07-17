ارتفاع عدد قتلى فيضانات أوروبا إلى 160 مع وصول حصيلة الضحايا إلى 27 في بلجيكا

2021/07/17 | 20:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز الأزمات الوطني في بلجيكا، في بيان صحفي ظهر السبت، إن عدد ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفع إلى 27 قتيلا.

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