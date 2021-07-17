2021/07/17 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنعى نقابة الصحفيين العراقيين الزميل الاعلامي عباس حميد الذي وافته ألمنية هذا اليوم اثر مضاعفات صحية لاصابته بفايروس كوروناويعد الزميل الفقيد من الاعلاميين والمذيعين الرواد لعمله كمذيع في الاذاعة والتلفزيون في سبعينيات القرن الماضي وعرف بتفانيه واخلاصه في مجال عمله.وفي الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفيين العراقيين عائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه فأنها تبتهل إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصحفيين العراقيين تنعى الاعلامي المذيع عباس حميد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصحفيين العراقيين تنعى الاعلامي المذيع عباس حميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).