استقالات بالجملة لمديري مستشفيات في ذي قار بعد حريق مستشفى الحسين

2021/07/17 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت السلطات الصحية في محافظة ذي قار، أن العديد من مديري مستشفيات المحافظة استقالوا من مناصبهم منذ اندلاع الحريق المميت الذي أتى على وحدة لمصابي كورونا بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية الإثنين الماضي.

وأفاد المسؤول العام عن الهيئات الصحية سعد المجيد في تصريحات صحفية، أن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية.

وأوضح أن الدافع هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية.

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