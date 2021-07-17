المالكي يدعو ذوي الشهداء والسجناء إلى رص الصفوف والمشاركة الفاعلة في الانتخابات

2021/07/17 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ذوي الشهداء والسجناء إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف والمشاركة الفاعلة في الانتخابات للمساهمة في بناء مستقبل العراق.وقال في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الحفل الجماهيري الذي أقامته منظمة شواهد وحركة البشائر الشبابية بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ حكم الإعدام بالطاغية صدام حسين ان : احتفاءنا بهذه المناسبة هي رسالة لاتباع صدام وكل بعثي انتهج منهج القتل والظلم ضد أبناء شعبه بان لا مكان لكم وأنتم ترتكبون جرائم القتل وإزهاق الأرواح بحق الأبرياء، وان القصاص قادم لا محال مثلما أقيم على طاغيتكم المجرم صدام.وأضاف المالكي : نخلد اليوم ذكرى إعدام صدام ونحن نسير على خطى شهدائنا ونقول لهم أننا سائرون على دربكم ومتمسكون بالثوابت ومحافظون على الإرث الجهادي من أجل إقامة منهج الإصلاح في المجتمع.وأشار إلى أن : حزب البعث المقبور لم يتخل عن نهجه الدموي الإجرامي..مبينا : لقد ابتلينا بحزب يأوي اللقطاء والمنحرفين والسارقين والذين يشعرون بالدونية في مسيرتهم الاجتماعية، وبعد سقوط النظام استمر ذيول البعث تحن لذلك النظام المجرم حتى استخدموا عنوان مقاومة المحتل نافذة من أجل الانتقام من الشعب العراقي وبدأوا باستهداف الطبيب والأكاديمي ورجل الأمن، ورغم ذلك كله إلا أننا تمكنا من هزيمتهم وحققنا الكثير من الانتصارات.وبين المالكي أن : اتباع صدام كانوا يحاولون تهريبه من العراق ورصدت ملايين الدولارات، لكننا أفشلنا مسعاهم وتمكنا من إنزال القصاص العادل بحق هذا المجرم ولله الحمد.وتابع: نقول لكل اتباع صدام المجرم نحن نتابع تحركاتكم القذرة ورغم أننا أنصفناكم وأنصفنا طاغيتكم في منحه محاكمة عادلة لكن لا تغركم إنصافنا وعدالتنا لأننا لن نسمح لكم بالعودة مجددا.ودعا ذوي الشهداء والسجناء إلى أن يكونوا نعم الخلف لخير سلف والمساهمة في بناء العراق، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات رغم همس البعض ورغبتهم بالتأجيل، لكن نحن نقول يجب أن تجرى الانتخابات لرسم مستقبل العراق./انتهى3

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