شرطة ميسان تنفذ حملة لمنع دخول الأحداث والأطفال دون الـ 18 عاما إلى المقاهي وصالات الالعاب وتنذر أصحابها

2021/07/17 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن تنفيذ ممارسات امنية لمتابعة الإحداث دون سن الـ 18عاما المتواجدين في المقاهي ومحال الكوفي شوب وصالات الألعاب ، والتأكد من مستمسكاتهم الرسمية".وذكر بيان لمديرية الشرطة انه تم أخذ تعهدات خطية على اصحاب المقاهي بعدم السماح للأحداث بدخول الكوفي شوب ، وخلاف ذلك سوف يتم تعرضهم للمساءلة القانونية./انتهى

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