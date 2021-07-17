دلالات غريبة التصقت بالإيموجي: سيفاجئك المعنى الحقيقي لها

2021/07/17 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في اليوم العالمي للإيموجي الذي يحتفل به العالم في 17 يوليو من كل عام، هناك الكثير من الرموز التعبيرية التي يستخدمها الكثير بشكل خاطئ في بعض الأحيان والبعض الآخر بشكل صحيح.[…]

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