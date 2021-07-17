2021/07/17 | 20:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مسؤولون هولنديون في ميناء روتردام أن الجمارك استخرجت 3 أطنان من الكوكايين من براميل “هريس الموز”، في واحدة من أكبر شحنات المخدرات المضبوطة.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “المخدرات كانت مخبأة في حاوية متجهة من الإكوادور إلى بازل في سويسرا، وتم العثور عليها في الميناء خلال عملية تفتيش روتيني مساء الثلاثاء الماضي”.وأضافت: “الشحنة تبلغ قيمتها حوالي 225 مليون دولار”.وقال مكتب المدعي العام، إنها “بين أكبر الشحنات المضبوطة في هذا الميناء”، مشيرا إلى أن “المخدرات تم إتلافها”.وأكد مسؤولون هولنديون الخميس الماضي أنهم ضبطوا أكثر من 50 طنا من الكوكايين متجهة إلى هولندا خلال العام الجاري.وأشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هولندا..



ضبط 3 أطنان من الكوكايين في براميل “هريس الموز” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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