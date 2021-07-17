أيُّ خيارات أميركية لمواجهة انهيار لبنان؟

2021/07/17 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد ديفيد شنكر أن هناك "استمرارية" بين إدارتيّ بايدن وترامب في السياسة تجاه لبنان، بمعنى أن الإدارتين تعتبران أن النخبة السياسية اللبنانية مسؤولة عن تشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيد إصلاحات لخدمة الشعب اللبناني.

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