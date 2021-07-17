الإعلام الأمني تعلن اعتقال مسلحين 'اعتدوا' على كوادر بمستشفى الكندي

2021/07/17 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن اعتقال مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد، تلقي القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وايداعهم التوقيف".

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