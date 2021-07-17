حملة انهاء الإفلات من العقاب تعلن انطلاق تظاهرات سلمية

2021/07/17 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن فريق حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق ان يوم غد الاحد سيشهد انطلاق مسيرات سلمية للعراقيين في عدد من المناطق داخل وخارج البلاد.

وأكد الفريق في بيان تظاهرات الغد تهدف الى مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الشعب العراقي في التأثير على الحكومة العراقية لتغيير أولوياتها بشأن محاسبة المتهمين بالفساد بكل أنواعه لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة الى توحيد صفوف العراقيين بكل أطيافهم وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

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