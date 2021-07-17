الحمى النزفية تدخل العراق

2021/07/17 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذَّرت وزارة الصحة والبيئة من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريحات صحفية، إنه تم تسجيل ثلاث وفيات خلال الأسبوعين الماضيين، واحدة في ‍بغداد واثنتين في ذي قار، مع حالتين مشتبه بهما في الأنبار.

وطالب بأخذ الحيطة والحذر قبيل عيد الأضحى المبارك، خشية من انتشار مرض الحمى النزفية الفيروسية الخطير.

وأوضح، أن أعراض المرض الذي تبلغ مدة حضانته أسبوعين، تشابه الإنفلونزا وتظهر منذ الأسبوع الأول، وهي حمى شديدة، وصداع وإسهال وغثيان وقيء، والآم بالعضلات والعظام والمفاصل، ويكون الأسبوع الثاني هو الأخطر إذ يحدث نزيف بجميع مناطق الجسم كالقيء والإسهال الدموي، ليستمر عشرة أيام تحدث الوفاة خلالها، مؤكدا عدم وجود أي علاج أو لقاح محدد لهذا المرض الفيروسي حتى الآن.

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