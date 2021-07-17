الشابندر: أطراف محلية تفعل المستحيل لتأجيل الانتخابات لكنها تتظاهر بعكس ذلك

2021/07/17 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، عن وجود مساع من أطراف محلية ودولية لتأجيل الانتخابات.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر انه مع الموقف المعلن للمرجعية الدينية والذي تبنته الحكومة حينها، وان اطرافا سياسية تستعد وتعمل علانية لخوض الانتخابات في موعدها المبكر، لكن أطرافا اُخرى تتظاهر بذلك وتفعل المستحيل سرا لتأجيلها، مضيفا ان دولتين اوروبيتين تعملان لتدويل أن العراق بيئة غير آمنة لإجراء الانتخابات على حد قوله.

أنا مع الموقف المُعلن للمرجعية الدينية الذي تبَنّتهُ الحكومة حينها .



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اطراف سياسية تستعد وتعمل علانية لخوض الانتخابات في موعدها المُبْكِر 10/10 واُخرى تتظاهر بذلك ، لكنها تفعل المستحيل سِرًا لتأجيلها .الانكليز والهولنديون يعملون لتدويل أن العراق بيئة غير آمِنة) لاجرائها

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) July 17, 2021

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