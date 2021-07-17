توب 5: الأسد يؤدي قسم رئاسة سوريا.. وتداعيات مأساوية لفيضانات أوروبا

2021/07/17 | 21:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أداء بشار السد القسم الدستوري لرئاسة سوريا، واجتماع وزاري لمجموعة أوبك + الأحد بخلاف خلاف على سقف إنتاج النفط، وارتفاع عدد قتلى فيضانات أوروبا إلى 160، وإصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا بعد أن أخذ جرعتين من اللقاح، وصولا على أكبر حريق بأمريكا هذا العام...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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