"واقع خرافي" بمهرجان العراق الوطني للمسرح

2021/07/17 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةيشارك الفنان حمزة الغرباوي، بمسرحية "واقع خرافي" في مهرجان العراق الوطني للمسرح، بدورته الأولى، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، للفترة من 31 تموز الجاري ولغاية 6 آب المقبل.الغرباوي تحدث لوكالة الأنباء العراقية (واع) عن العمل بالقول، أن "احداث المسرحية تدور حول شخص يدعى عواد بن حليمة، استشهد في احدى الحروب، وتم دفنه في قبر، تعود ارضه لشخص اخر".وأضاف، أن "الميت يدعي بأن صاحب القبر يأتي لمطالبته بالأرض، فيما يأمره ملك الموت بالخروج من القبر، لأنه أخطأ في قبض روحه".ويواصل الغرباوي، أن "رسالة العرض، تكمن في أن البشر جميعا يعيشون واقعا خرافيا وافتراضيا مؤلما في هذا الوطن، وأن هذا العرض هو مكاشفة حقيقية مع الجمهور".ولفت إلى، إن "مهرجان العراق الوطني للمسرح، يشكل أهمية ثقافية وفنية، ويعمل على زيادة الوعي الثقافي لدى المجتمع وتعريفهم بقيمة الفن الذي يعتبر سلاحا ابيض في وجه كل من أراد استغفال المجتمع وجعله في ادنى مستويات الجهل والظلام".وأضاف، أن "المهرجان في حال اقامته بشكل دوري مستمر، يعتبر خطوة نجاح مهمة تعيد للعراق قيمته الحضارية والثقافية"، منوها، بأنه "سيؤدي دور البطولة والإخراج في مسرحية (واقع خرافي) التي ألفها الكاتب علي عبد النبي، ويشارك في التمثيل، كل من مرتضى ساجد، وفؤاد سالم، ويحيى عطا، ومنتظر الشمري، ومحمد ياسر، وفضل الله عباس، وعلي حيدر".والفنان حمزة احمد غني الغرباوي، حاصل على شهادة الماجستير في المسرح، وله خمسة اعمال مسرحية وثلاثة افلام قصيرة، وعشرة سيناريوهات سينمائية.

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