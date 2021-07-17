2021/07/17 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد أبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الإنتاج اجتماعا، الأحد، وفق ما أعلنت منظمة أوبك بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك: اجتماع لأبرز الدول المنتجة للنفط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك: اجتماع لأبرز الدول المنتجة للنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).