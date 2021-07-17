تحذير من تسمم المياه خلال 3 اسابيع

2021/07/17 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبير في المجال البيئي يوم السبت، من تسمم المياه في شط العرب خلال 3 ـ 4 اسابيع.

وقال الدكتور شكري الحسن، الخبير في المجال البيئي لـ PUKmedia: انه اذا ما استمرت ظروف نهر شط العرب على ما عليه حاليا، فأننا نتوقع " تسمم" المياه في غضون ثلاثة الى اربعة اسابيع من الآن.

واضاف: ان "هذه المدة ستكون كافية لحصول ما يسمى بتفاعلات التحوّل Transformation Reactions إذ تتفاعل الأملاح البحرية مع ملوّثات النهر مكّونةً معقدات كيميائية سامة!".

PUKmedia خاص

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