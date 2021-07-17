كركوك .. المعرض الشخصي العاشر للفنان سامان ابو بكر

2021/07/17 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الفنان التشكيلي المبدع سامان ابو بكر معرضه الشخصي العاشر في مدينة كركوك .

وضم المعرض الذي احتضنه المركز الثقافي في كركوك مساء اليوم السبت 17 تموز 2021 ثلاثون لوحة خاصة بالطبيعة تحت عنوان ( نسيم الالوان ) الخاص بالمناظر الطبيعية الخلابة في كوردستان .

وقال الفنان التشكيلي سامان ابو بكر لـ PUKmedia: ان المعرض ضم ثلاثون لوحة فنية وباحجام مختلفة علی (كانفاس ) وبالوان زيتية .

بقي ان نقول ان الفنان سامان ابوبكر يعد من ابرز الفنانين التشكيليين الذين انجبته مدينة كركوك الحبيبة ، فهو فنان مبدع يواصل حضوره الفاعل بغية الارتقاء بالفن التشكيلي في كوردستان بصورة عامة وكركوك بصورة خاصة.

یذكر ان الفنان التسكيلي سامان ابو بكر اقام معرضه الشخصي العاشر ايضا في متحف الامن الاحمر بمدينة السليمانية يوم الرابع من تموز الجاري .

٭ السيرة الذاتية للفنان سامان ابوبكر

* سامان ابوبكر سعيد من مواليد 1968 كركوك.

* خريج المعهد الفني / كركوك - قسم الالكترونيك سنة 1990

* افتتح المعرض الشخصي الاول سنة 1985 في قاعة اعدادية صناعة التأميم.

* افتتح المعرض الشخصي الثاني سنة 1986 في قاعة التأميم للفن الحديث.

* افتتح المعرض الشخصي الثالث سنة 1990 في قاعة مكتبة المعهد الفني كركوك.

* افتتح المعرض الشخصي الرابع سنة 2006 بقاعة القشلة في كركوك

* افتتح المعرض الشخصي الرابع سنة 2006 في قاعة المتحف بمدينة السليمانية.

* افتتح المعرض الشخصي الخامس سنة 2009 في قاعة نوروز بكركوك

* افتتح المعرض الشخصي السادس سنة 2011 في طوبزاوة بكركوك بمناسبة فاجعة الانفال .

* افتتح المعرض الشخصي السابع سنة 2013 في قاعة مكتبة كركوك المركزية .

* افتتح المعرض الشخصي الثامن سنة 2016 في مديرية الثقافة في كركوك / طوز خورماتو

٭ افتتح المعرض الشخصي التاسع في کل من كركوك و سليمانية و اربيل

٭ افتتح المعرض الشخصي العاشر في السليمانية وكركوك .

* اشرف على اربع سمبوزيومات لفناني كركوك ( ورشة عمل رسم في الطبيعة ).

* شارك في بينالي بكين السابع في ( بكين /صين ) سنة 2017 .

* شارك في المعارض الفنية المشتركة خارج القطر (المانيا و هولندا و مصر و الاردن و التونس و صين وصربيا).

* شارك في اكثر من( 95) معرضأ فنيأ مشتركأ داخل القطر.

* حائز على العديد من الشهادات التقديرية و الميداليات و الدرع و كتاب شكر.

* عضو في نقابة الفنانين العراقيين

* عضو في جمعية التشكيليين العراقيين

* عضو في رابطة المبدعين العرب

* عضو في نقابة فناني كوردستان

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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