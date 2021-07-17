اتحاد الكرة يعلن المحرومين من الجولة الاخيرة لمنافسات الدوري الممتاز

2021/07/17 | 21:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن قائمة المحرومين من الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واعلنت المسابقات قائمة ضمت كل من “محمد حميد من الشرطة وبنياممين اكورونكو من نفط البصرة ومرتضى هديب من الكهرباء واحمد عبد الرضا من النفط وئاكام هاشم من اربيل وثنائي الحدود كرار سالم ومحمد عبر الباقر.

وضمت كل من ماكسيمو ليانو من الديوانية وعبد العباس اياد وكرار جاسم من نفط الوسط وعلي عصام من القاسم وعلي بهجت من القوة الجوية، حيث سيغيبون عن المباراة الأخيرة من الدوري لتراكم البطاقات .

يشار إلى ان الجولة الاخيرة من الدوري ستنطلق مساء غد الأحد بإقامة مباراتي الكرخ وامانة بغداد والميناء ونفط الوسط.

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