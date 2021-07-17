الحشد ينهي المرحلة الأولى من عملية تأمين أبراج الطاقة في بحيرة حمرين

2021/07/17 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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🔺اللواء الرابع بالحشد ينهي المرحلة الأولى من عملية تأمين أبراج الطاقة في بحيرة حمرين

🔹نجح اللواء الرابع بالحشد الشعبي، السبت، بتنفيذ عملية امنية لتأمين ابراج الكهرباء في قاطع حمرين بديالى.

🔹وباشرت قوة من اللواء بالمرحلة الاولى لتأمين ابراج الكهرباء في قاطع عمليات بحيرة حمرين حيث تم تطهير وتأمين منطقة يوسف باي ، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى بعد التقاء محور اللواء الرابع مع محور الجيش العراقي.

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https://al-hashed.gov.iq/archives/136159

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